Саакашвили пообещал "вернуть" Крым Украине (4)
В мире | 18 марта 2018 года, 18:59
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в ходе акции протеста в Киеве пообещал "вернуть" Крым Украине, сообщает NewsOne.
"Приветствую вас, Киев! Мы вернули Майдан — мы вернем себе и Крым… Мы должны перейти на акции прямого действия, народного гнева, когда мы будем показывать всем прокурорам, приспешникам режима, что у них будет гореть земля под ногами", — заявил Саакашвили.
Также сторонники экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили вышли на майдан Независимости в центре Киева с требованием отставки президента Петра Порошенко.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Фото: facebook.com
Источник: Газета.ru
+++ Пишите точнее: Саакашвили , по громкой связи из Европы , пообещал "вернуть" Крым Украине , похоже нанюхался Новичка или галстуков обожрался...