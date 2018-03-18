Навальный обвинил Собчак в получении денег за выдвижение в президенты (19)
Оппозиционер Алексей Навальный в воскресенье, 18 марта, обвинил кандидата в президенты России Ксению Собчак в том, что ей предложили "огромные деньги" за выдвижение на пост президента. По его словам, об этом ему рассказала сама Собчак.
К нам пришла Ксения Собчак, настаивает на том, чтобы выйти в прямой эфир вместе со мной и сделать важное объявление. Это не было предусмотрено, но окей— Alexey Navalny (@navalny) March 18, 2018
"Ты приехала ко мне домой в два часа ночи. За месяц до того как ты объявила о выдвижении. И дословно сказала мне и ей (Юлии Навальной - Ред.), сидя на моей кухне и распивая чай: "Мне предлагают огромные деньги за выдвижение, и я не знаю, что делать", - заявил Навальный в эфире трансляции Навальный LIVE. Собчак в этот момент тоже находилась в студии.
"Это неправда", - прокомментировала эти обвинения Собчак. До этого она предложила Навальному сотрудничество. Навальный отверг это предложение, назвав его "благоглупостями", а действия Собчак - "отвратительными и лицемерными".
Не допущенный к участию в президентских выборах Навальный призывал к их бойкоту.
"Посмотрите и еще раз скажите себе: я не хочу быть частью этого. Мне не нужны выборы без выбора. Я не буду голосовать ни за Путина, ни за тех, кого Путин выбрал себе в спарринг-партнеры. Бойкот. Забастовка", - написал он в субботу в своем Twitter.
Фото: Twitter
Бывает и наоборот, когда денежные мешки делают ставку на кого-то и дают ему деньги.
В результате этот выдвиженец вдруг становится амбициозным политиком.
Из "слива" Навального становится ясно, что Собчак получила деньги, но не только вышла в политику, но и пыталась объединить российскую оппозицию, предложив место Навальному.
То гадкое, что с целью дискредитации публично сказал Навальный о Собчак, показывает ещё раз насколько же ничтожна российская оппозиция.
Фу, воняет.