Экзитполы обещают победу Путину, а второе место - Грудинину (33)

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В мире | 18 марта 2018 года, 20:47

Владимир Путин в четвертый раз станет президентом России следует из результатов экзитполов. Второе место опросы на выходе из избирательных участков отдают кандидату от КПРФ Павлу Грудинину, который в течение всей кампании боролся за него с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

По данным опроса на выходе с избирательных участков Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Путин получает 73,9% голосов избирателей. На втором месте Павел Грудинин с 11,2% голосов. Владимир Жириновский - 6,7% голосов, 2,5% избирателей сказали, что голосовали за Ксению Собчак.

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Основатель "Яблока" Григорий Явлинский получил 1,6% голосов опрошенных ВЦИОМ избирателей, последнее место занял Максим Сурайкин - в его поддержке признались 0,8% опрошенных.

Фонд "Общественное мнение" дает чуть более высокие результаты. О голосовании за Путина ФОМу рассказали 76,3% опрошенных, за Грудинина проголосовали 11,9%.

Жириновский, по данным ФОМ, может получить 6% голосов, Собчак - 2%.

Последнее место опрошенные ФОМ избиратели отдали Сергею Бабурину: о голосовании за него рассказали 0,6% опрошенных.

Экзитполы традиционно публикуются в 21:00 по московскому времени, когда закрываются избирательные участки в самом западном часовом поясе России — Калининградской области.

На выборах 2012 года Владимир Путин получил 63,60%.

За 18 лет у власти самый низкий результат на выборах Путин показал на своих первых выборах в 2000 году - тогда он получил 52,9% голосов. Через четыре года во время переизбрания Путин набрал уже 71,31%.

Дмитрий Медведев в 2012 году выиграл выборы с результатом в 70,28%. На выборах 2012 года за Путина, который решил вернуться на президентский пост, отдали голоса 65,34% избирателей.

Кандидаты от КПРФ занимали второе место на всех президентских выборах в новейшей истории России. Во время первых для Путина выборах в 2000 году Геннадий Зюганов, лидер партии, проиграл ему, набрав 29,20% голосов. По итогам кампании 2012 году руководитель КПРФ набрал 17,72%. В этом году участия в выборах он решил не принимать.

Источник: BBC Russian
Комментарии 33
Патриот 49 минут назад
Путин мировой лидер! А такие шавки типа Вейониса от ярости будут грызть себе хвост и бросаться как шакал сзади укусить за пятку постоянно получая по зубам. Россия вперёд!
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mant30 минут назад
дружище спасибо что ты есть:) одно удовольствие тебя разносить:) давай по пунктам - хороший Путин или нет не тебе решать, ясно одно при Путине в отличии от Ельцина Россия еду и кредиты не клянчет и твоих зозяеа жто не может не бесить, дальше ты за свою нату уже задрал, как мантра мы в нате мы в нате, в жопе вы и мы, я очень сомневаюсь, что житель Кентуки, Алабамы, как и испанец , Канадец и прочий сброд сюда приехал не щадя живота своего защищать твою сраную неаткарибу, они приехали за командировачными и латвью мейтас потрахать, заллно латвью виреим в макдаке по соплям надовать, так как вы для них сраные аборигены- нищие, но с симпотными бабами... все...для Байбы с Саллуса соснуть шоколадке за вечер с баксами удача всей жизни, до кучи где еще таких долбней нацдешь кому военный хлам впарить и из лохов буферную зону сделать- прими реальность вы и мы, но вы со своей дзимтене всего лишь разменнаямонета в торгах и сдадут вас как старую посуду при нормальном раскладе, если ты радует чуствовать себя в роли презерватива, дело таое, мож те и по кайфу, политика вся ваша на уровне улисной шпаны- берется доход- Лаптия котороя вякает на здорового, с целью
его спровоцировать, потом подтягивается шпана и типа предьява кидает- че малых обижаешь- кто жил на маскачке це знают, чавы всегда так делали...
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Патриот 34 минуты назад
Здохни скот! Ты уже давно не patriots, ты мурло Латвии, чмошное, позорное, отстойное! Не позорь страну, таким как ты место в свинарнике чистить гавно и мести мусор на просторах Латвии. Ты и твоё пиздобратье больше ни на что не способно.
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