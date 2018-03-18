В Великобритании автомобиль въехал в ночной клуб (2)
В мире | 18 марта 2018 года, 20:54
В Великобритании в городе Грейвзенд в графстве Кент автомобиль въехал на танцплощадку, расположенную на территории ночного клуба.
В результате инцидента, который произошёл в ночь на 18 марта, пострадали 13 человек.
Об этом сообщает Associated Press.
В полиции заявили, что по подозрению в покушении на убийство задержан 21-летний молодой человек, которого незадолго до аварии выгнали из клуба.
Отмечается, что правоохранительные органы не рассматривают данный инцидент как теракт.
Фото: pixabay.com
Источник: Russia Today
К бабке не ходи, Путин!
4
Ответить
Еще один торчек нанюхался.
1
Ответить