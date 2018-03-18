В мире |

В Великобритании в городе Грейвзенд в графстве Кент автомобиль въехал на танцплощадку, расположенную на территории ночного клуба.

В результате инцидента, который произошёл в ночь на 18 марта, пострадали 13 человек.

Об этом сообщает Associated Press.

В полиции заявили, что по подозрению в покушении на убийство задержан 21-летний молодой человек, которого незадолго до аварии выгнали из клуба.

Отмечается, что правоохранительные органы не рассматривают данный инцидент как теракт.

Фото: pixabay.com