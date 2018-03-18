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Кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак обвинила блогера Алексея Навального в расколе оппозиции в эфире YouTube-канала "Навальный. Live".

"Что сделала оппозиция вместо того, чтобы объединиться вокруг одного оппозиционного кандидата, что было бы самым логичным на этих выборах? Все равно бы никто из нас не выиграл. (...) Наши результаты будут меньше из-за вашего бойкота. И ты мог бы, Леша, выступать на федеральных каналах как мое доверенное лицо (...). Но вместо этого опять — расщепление оппозиции на 148 мелких частей", — сказала Собчак.

Навальный назвал обвинение оппонентки грандиозным лицемерием. Он сообщил, что за месяц до выдвижения Собчак рассказала ему, что "за участие в выборах ей предлагали огромные деньги". Та ответила, что Навальный врет.

Ксения Собчак выдвинула свою кандидатуру на пост президента России, заявив, что собирается стать кандидатом "против всех". Телеведущая представила свою предвыборную программу "123 трудных шага", которая включает в себя предложения по внутренней и внешней политике, развитию экономики, социальной политике.

Фото: facebook.com