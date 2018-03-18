NASA опубликовало фото бури на Юпитере (1)

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В мире | 18 марта 2018 года, 21:54

Американское космическое агентство NASA опубликовало фотографию бури на Юпитере. Об этом сообщается в твиттере агентства.

Фото было сделано автоматической межпланетной станцией Juno ("Юнона"), которая работает на орбите Юпитера. На снимке запечатлен шторм, бушующий на северном полушарии планеты.

Изображение было сделано в феврале во время одиннадцатого сближения Juno с планетой. Аппарат находился примерно в 12 тысячах километров от облачного слоя газового гиганта.

Ранее сообщалось, что американское космическое агентство NASA опубликовало фотографию бури, бушующей на Юпитере.

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
Nitj41 минуту назад
Buri...!!! Eto kolduni!
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