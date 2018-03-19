Акробат Cirque du Soleil погиб во время выступления
В мире | 19 марта 2018 года, 08:42
Акробат цирка Cirque du Soleil во время выступления в штате Флорида сорвался с высоты и разбился насмерть, передает телеканал WFLA.
Сообщается, что 38-летний артист Янн Арно упал, выполняя относительно несложный трюк на кольцах. Мужчину доставили в местную больницу, где он скончался.
Работники цирка рассказали, что Арно был опытным акробатом и работал в цирке более 15 лет.
"Все артисты цирка пребывают в шоке и опустошены этой трагедией. Янн был с нами более 15 лет и был любим всеми, кто его знал", — заявил директор Cirque du Soleil Даниэль Ламарре.
Фото: скриншот из видео
Источник: РИА Новости