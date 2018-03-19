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По данным российской Центральной избирательной комиссии, после обработки 99% бюллетеней действующий президент России Владимир Путин набирает на выборах главы государства 76,65%.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набирает 11,82%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский - 5,68%.

Остальные кандидаты набирают менее 2% голосов: Ксения Собчак получила 1,66%, Григорий Явлинский — 1,04% голосов, Борис Титов – 0,75%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин – 0,65%.

Между тем, главы государств уже начали поздравлять действующего президента России Владимира Путина с переизбранием на пост.

В частности, поздравительные телеграммы Путину направили председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, глава Азербайджана Ильхам Алиев и Беларуси Александр Лукашенко. Также Путина поздравили Рауль Кастро и Диего Марадона.

У посольства России в Риге вчера днем образовалась длинная очередь избирателей, которые хотят проголосовать на выборах президента РФ.

Длина очереди превышала 250 метров. За день в посольстве проголосовали более 6000 человек.