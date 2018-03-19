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По итогам подсчета 99,83% бюллетеней Владимир Путин набрал 76,66% голосов на выборах президента России. Это рекорд всей его долгой политической карьеры.

Согласно данным ЦИК, на этих выборах за Путина отдали голоса более 56 миллионов человек. В 2000 году он получил 52,94% голосов (39,74 млн человек), в 2004 году - 71,31% (49,563 млн человек), в 2012 году его результат составил 63,6% (45,602 млн человек).

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал 11,79% голосов избирателей (8 миллионов 642 тысяч человек), лидер ЛДПР Владимир Жириновский - 5,66% (4 миллиона 148 тысячи голосов).

Телеведущая Ксения Собчак получила 1,67% голосов (1 миллион 224 тысяч избирателей), кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский - 1,04% (более 764 тысячи голосов), лидер "Партии роста" Борис Титов - 0,76% (более 554 тысяч), лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин - 0,68% (более 498 тысяч), лидер "Народного союза" Сергей Бабурин - 0,65% (более 477 тысяч).

Явка на выборах составила 67,49%. Проголосовали 73,36 миллионов человек, сообщила Памфилова.

Таким образом, явка уже превысила показатель прошлых президентских выборов (65,3%), однако не достигла 70% - результата, который считали эталонным в Кремле. Итоговая явка станет известна позже.

В Москве явка составила 59,95%. Путин получил в Москве 70,88%, на втором месте - Грудинин с 12,47%. В Санкт-Петербурге, родном городе действующего президента, он набрал 75,01% голосов, на втором месте Грудинин с 9,04%, на третьем месте - Собчак, также уроженка Петербурга (4,33%, а в Москве у нее 4,08%).