Дудь припомнил Грудинину спор об усах (6)

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В мире | 19 марта 2018 года, 11:05

Журналист Юрий Дудь напомнил кандидату в президенты России от КПРФ Павлу Грудинину о споре, который они заключили в ходе интервью.

В ходе интервью Дудь предложил спор: если Грудинин наберет меньше 15% на выборах, то он сбреет усы, без которых его никто никогда не видел, если больше — сам журналист побреется налысо.

Дудь в своем твиттере напомнил своим подписчикам в социальных сетях об этом споре, опубликовав фотографию советского бритвенного станка.

Ранее сообщалось, что после обработки 99,83% протоколов действующий президент России Владимир Путин набирает 76,6%. Павел Грудинин набирает 11,8%, Владимир Жириновский набирает 5,66%. Ксения Собчак получила 1,67%, Григорий Явлинский — 1,04% голосов, Борис Титов – 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин – 0,65%.

Скриншот с видео Youtube

Источник: Газета.ru
Комментарии 6
Токарь2 часа назад
Патриот опаздывает, видать Сане больше платят. :)
2
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И хде?2 часа назад
Патриот, твой выход.
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Дед пыхто1 час назад
Судя по всему, очень хорошо платят И хде? и Токарю, постоянно надрачивающим на Patriot. Но читать одно удовольствие. Строчите еще, голодранцы.
1
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