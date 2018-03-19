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На избирательных участках, расположенных за границей, за действующего президента Владимира Путина проголосовали более 84% граждан, сообщает РБК со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Эта цифра оказалась выше средней по стране - в целом Путина на выборах 18 марта 2018 года, по итогам подсчета 99,84% бюллетеней поддержали 76,66% избирателей.

На предыдущих выборах в 2012 году за Путина на зарубежных участках проголосовало 73,24% избирателей (примерно 323,7 тыс. человек).

"Рекорд - не рекорд, но те кадры, которые мы видели, эти огромные очереди от Австрии до Нью-Йорка, этот удивительный энтузиазм. Есть нечто, что сплачивает людей. Уж там-то точно нельзя сказать, что кто-то кого-то пытался принудить к голосованию или использовать административный ресурс", - прокомментировала явку на зарубежных участках председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, которую цитирует ТАСС.

Как сообщалось ранее, для голосования россиян за границей открыли 401 избирательный участок в 145 странах.

Максимальный уровень поддержки Путина за пределами страны зафиксирован на избирательном участке 8281 в столице Таджикистана Душанбе на территории российской военной части 01162).

Здесь действующего президента поддержали 99% принявших участие в голосовании - 1591 из 1607 человек.

По данным ЦИК, меньше всего Путина поддержали на избирательном участке в генконсульстве России в иранском Реште. Здесь Путина поддержали только 29,09% избирателей (32 человека).

Напомним, как ранее писал Mixnews, у посольства России в Риге образовалась длинная очередь избирателей, которые хотели проголосовать на выборах президента России.

Источник: newsru.com