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Глава канцелярии правительства Польши Михал Дворчик заявил, что польские власти могут выслать российских дипломатов из страны из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

"Мы знаем, что Великобритания выслала российских дипломатов, поэтому санкции такого типа могут приниматься во внимание. Мы говорим также и об экономических санкциях, о ряде других инициатив", — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что в ближайшее время как минимум часть стран ЕС и НАТО определятся с общей реакцией на произошедшее в Великобритании.

Напомним, как ранее писал Mixnews,14 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй сообщила о высылке из страны 23 российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля.

Источник: russian.rt.com

Фото: pixabay.com