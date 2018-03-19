Польша может выслать из страны российских дипломатов из-за "дела Скрипаля" (18)

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В мире | 19 марта 2018 года, 13:47

Глава канцелярии правительства Польши Михал Дворчик заявил, что польские власти могут выслать российских дипломатов из страны из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

"Мы знаем, что Великобритания выслала российских дипломатов, поэтому санкции такого типа могут приниматься во внимание. Мы говорим также и об экономических санкциях, о ряде других инициатив", — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что в ближайшее время как минимум часть стран ЕС и НАТО определятся с общей реакцией на произошедшее в Великобритании.

Напомним, как ранее писал Mixnews,14 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй сообщила о высылке из страны 23 российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля.

Источник: russian.rt.com

Фото: pixabay.com

Комментарии 18
Патриот 2 часа назад
Да и хер с вами, газ будете получать по адекватным ценам, раз так в десять дороже.
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Том2 часа назад
Вот это точно!Пусть вслед за ляхами и и латышские титульные подтянутся.Будет весело. А они подтянутся, курасотуля Ринька не упустит такой возможности. :))
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Б2 часа назад
Иди пожри сала, бандера правосекторная.
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