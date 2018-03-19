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Администрация президента США Дональда Трампа предлагает ввести смертную казнь для наркоторговцев. Об этом заявил директор совета Белого дома по внутренней политике Эндрю Бремберг со ссылкой на подготавливаемый Белым домом план борьбы с захлестнувшим Соединенные Штаты опиоидным кризисом.

"Министерство юстиции будет добиваться смертной казни для наркоторговцев в тех случаях, когда это будет уместно в соответствии с действующим законодательством", - приводит слова Бремберга издание Politico.

Более ранняя версия плана администрации Трампа, изученная журналистами на прошлой неделе, содержала также требование смертной казни для наркодилеров, отмечает СМИ.

В частности, администрация Трампа намерена призвать конгресс облегчить применение обязательного минимального наказания для наркоторговцев, которые сознательно распространяют такие потенциально смертельные опиоиды, как, например, фентанил. План также предусматривает сокращение на одну треть количества выдаваемых рецептов на опиоиды.

Все эти меры, по мнению администрации США, позволят выполнить предвыборное обещание Трампа "покончить с злоупотреблением опиоидами".

Источник: newsru.com