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Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин заявил, что выполнит обещание и сбреет усы, которые он носит всю жизнь, если видеоблогер Юрий Дудь, с которым он заключил спор, на камеру заявит, что считает прошедшие выборы президента России честными.

"Что касается усов... Мы с Юрием Александровичем Дудем, которому я это обещал, обязательно встретимся, и как только он на камеру скажет, что он считает эти выборы честными, то я сразу при нем побреюсь", — цитирует Интерфакс Грудинина.

Ранее Павел Грудинин поспорил с журналистом Юрием Дудём о том, что в случае, если кандидат не наберёт 15% голосов на выборах, он сбреет усы.

Источник: russian.rt.com

Фото: скриншот youtube.com