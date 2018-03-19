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Таможенная служба Индии обнаружила в туалете самолета, прилетевшего из Дубаи в индийский город Мангалур, четыре золотых слитка, стоимость которых оценивается примерно в 1,22 миллиона рупий (около 188 тысяч долларов), сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники в ведомстве.

Инцидент произошел в воскресенье на борту самолета индийской авиакомпании Jet Airways, прилетевшем в Мангалур утром по местному времени.

По данным источников, килограммовые слитки, предположительно, должен был забрать курьер во время внутреннего рейса в Мумбаи.

У одного из пассажиров этого рейса, по данным телеканала, таможенники также изъяли небольшие куски золота, стоимость которых оценивается в 700 тысяч рупий (10,7 тысячи долларов).

По данным источников в ведомстве, он незаконно перевозил драгоценный металл в прямой кишке. Пассажир был задержан, поиски другого предполагаемого контрабандиста продолжаются.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com