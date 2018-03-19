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На фасаде здания МИД Великобритании в Лондоне появилась световая проекция, изображающая Владимира Путина. Фотография российского лидера сопровождалась надписью «Miss Me?» («Скучали?»). Сообщается, что таким образом авторы перфоманса призывают всех уважать выбор народа России.

Видео принадлежит арт-группе Philosoraptor.

В прошлом году на здании «Трамп-тауэр» в Нью-Йорке также появилась проекция с Путиным.