"Скучали по мне?": проекция с улыбающимся Путиным появилась на здании МИД Британии (27)
В мире | 19 марта 2018 года, 16:37
На фасаде здания МИД Великобритании в Лондоне появилась световая проекция, изображающая Владимира Путина. Фотография российского лидера сопровождалась надписью «Miss Me?» («Скучали?»). Сообщается, что таким образом авторы перфоманса призывают всех уважать выбор народа России.
Видео принадлежит арт-группе Philosoraptor.
В прошлом году на здании «Трамп-тауэр» в Нью-Йорке также появилась проекция с Путиным.
Источник: rusnovosti
Зачем так кошмарить?
Следующий перфоманс - Путин приветливо предлагает лондонцам газ по хорошей цене. )))