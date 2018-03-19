"Скучали по мне?": проекция с улыбающимся Путиным появилась на здании МИД Британии (27)

фото

В мире | 19 марта 2018 года, 16:37

На фасаде здания МИД Великобритании в Лондоне появилась световая проекция, изображающая Владимира Путина. Фотография российского лидера сопровождалась надписью «Miss Me?» («Скучали?»). Сообщается, что таким образом авторы перфоманса призывают всех уважать выбор народа России.

Видео принадлежит арт-группе Philosoraptor.

В прошлом году на здании «Трамп-тауэр» в Нью-Йорке также появилась проекция с Путиным.

Источник: rusnovosti
Комментарии 27
Светлана2 часа назад
В свете последних событий это вообще чёрный юмор и ночной ужас!)))
Зачем так кошмарить?
Следующий перфоманс - Путин приветливо предлагает лондонцам газ по хорошей цене. )))

6
Ответить
Асса2 часа назад
Ну писец,..БОрис с Мэй выпрыгнут из окна с криком "Путин в МИДе!", крыша у них наверняка съехала от этой проекции
3
Ответить
Юрий Дириньш2 часа назад
латыши ЖДУТ !!! когда Володька Второй призовёт латышей на Службу как 100 лет назад Володька Первый !!!
4
Ответить