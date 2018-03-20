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Клайн Престон, адвокат из Нэшвилла штата Теннесси, заявил, что президентские выборы в России соответствовали международным стандартам, передает РИА «Новости».

«Выборы были честными, открытыми и заслуживающими доверия, они прошли в соответствии с международными нормами», — сказал Престон.

Престон был аккредитован наблюдателем на российские выборы Государственной думой России. Он побывал на избирательных участках в Севастополе, Владимире, Суздале, Лесном, а также в Центральной избирательной комиссии в Москве.

Наблюдатель отметил, что результаты «корректны», а «сокрушительная победа президента Путина — это явный знак доверия его политике и руководству».

Ранее сообщалось, что в Белом доме не собирались поздравлять Путина с переизбранием.