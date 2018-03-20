Наблюдатель из США доволен ходом президентских выборов в России (9)
В мире | 20 марта 2018 года, 09:20
Клайн Престон, адвокат из Нэшвилла штата Теннесси, заявил, что президентские выборы в России соответствовали международным стандартам, передает РИА «Новости».
«Выборы были честными, открытыми и заслуживающими доверия, они прошли в соответствии с международными нормами», — сказал Престон.
Престон был аккредитован наблюдателем на российские выборы Государственной думой России. Он побывал на избирательных участках в Севастополе, Владимире, Суздале, Лесном, а также в Центральной избирательной комиссии в Москве.
Наблюдатель отметил, что результаты «корректны», а «сокрушительная победа президента Путина — это явный знак доверия его политике и руководству».
Ранее сообщалось, что в Белом доме не собирались поздравлять Путина с переизбранием.
Источник: РИА Новости
Ну всё, Престон! Щас тебя все фашингтонские СМИ и госдеп объявят "русским агентом"
22
Ответить
Сейчас своего заклюют, Трамп обязательно поздравит (может быть), ну а Вейонис по прежнему будет тормозить, и ждать отмашки из-за океана, patriot (как всегда) будет **ать по стенам.
14
Ответить
ты быдло, точно нанятый тролль (за 30 копеек за коммент) тут г0вно на вентилятор кидаешь. В 50 лет тебя уже посетил старческий маразм.
113
Ответить
Показать все (9)