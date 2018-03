В мире |

Звезда сериала "Секс в большом городе" Синтия Никсон заявила, что выдвигает свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк и примет участие в праймериз Демократической партии.

В Нью-Йорке давно ходят слухи, что Никсон, которая играла в сериале роль Миранды Хоббс, собирается бороться с нынешним губернатором Эндрю Куомо.

Она объявила о начале своей кампании в понедельник через "Твиттер".

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD