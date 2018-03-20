Во Франции задержали бывшего президента Николя Саркози (11)

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В мире | 20 марта 2018 года, 09:51

Полиция Франции задержала бывшего президента страны Николя Саркози по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года, сообщило Reuters со ссылкой на источник в суде. Его взяли под стражу и в ближайшее время намерены допросить.

Расследование уголовного дела, открытого в 2012 году, позже приостановили. К 2017 году, следствие собрало достаточно доказательств для начала процесса. Тогда же Саркози предъявили предварительные обвинения.

По версии следствия, часть финансирования избирательной кампании Саркози проводилась по поддельным счетам. Также его обвинили в превышении допустимого законом бюджета кандидата в президенты. По данным гособвинения, сумма незаконно переведённых Саркози средств достигает 10-11 миллионов евро.

Фото из Flickr

Источник: BBC Russian
Комментарии 11
Tan Tin1 час назад
Саркози брал деньги у Каддафи, за что и разбомбил Ливию.

А ты, Санёк, учись как деньги клянчить. Глядишь, и побудешь недолго Отцом всех укров)
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Патриот 1 час назад
Наверное Путина поздравил.
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Редакция!1 час назад
Три раза Саркози задержали?
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