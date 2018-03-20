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Полиция Франции задержала бывшего президента страны Николя Саркози по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года, сообщило Reuters со ссылкой на источник в суде. Его взяли под стражу и в ближайшее время намерены допросить.

Расследование уголовного дела, открытого в 2012 году, позже приостановили. К 2017 году, следствие собрало достаточно доказательств для начала процесса. Тогда же Саркози предъявили предварительные обвинения.

По версии следствия, часть финансирования избирательной кампании Саркози проводилась по поддельным счетам. Также его обвинили в превышении допустимого законом бюджета кандидата в президенты. По данным гособвинения, сумма незаконно переведённых Саркози средств достигает 10-11 миллионов евро.

Фото из Flickr