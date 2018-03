В мире |

Австралийский инженер-любитель Питер Макмэхон, занимающийся расследованием авиакатастроф, заявил, что нашел обломки Boeing, который четыре года назад пропал над Индийским океаном. Об этом пишет The Sun.

Макмэхон несколько лет изучал изображения NASA и Google Maps. На опубликованным снимке отчетливо виден не только корпус самолета, но и то, что Boieng буквально покрыт пулевыми отверстиями, сообщил инженер.

UPDATE Coordinates of the suspected #MH370 wreckage. You will need to set the date to April 19th 2014. pic.twitter.com/65EksH3C3A

Австралиец утверждает, что место крушения лайнера находится в 16 километрах к югу от маленького острова Руанд, относящегося к Сейшельским островам, — области, не включенной в поисковую операцию.

NEWS Peter McMahon who says he has worked on crash investigations for over 25 years, believes he found #MH370 using Google Earth. The outline which appears to be a plane was found north of Mauritius. pic.twitter.com/rgdCJZNLaI