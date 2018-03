В мире |

Последняя мужская особь белого носорога из североафриканской популяции усыплена в Кении после продолжительной болезни. На планете осталось лишь две самки этого подвида крупных млекопитающих, которые по размерам уступают только слонам.

Носорог по кличке Судан давно страдал от заболеваний, сопутствующих его преклонному возрасту.

Кенийский заповедник Ол Педжета совместно с чешским зоопарком Двур Кралове выпустил официальное заявление о его смерти - в Чехии носорог содержался до 2009 года. Биологи отметили, что своей силой и достоинством Судан завоевал сердца тысяч людей.

Животное было подвергнуто эвтаназии после резкого ухудшения здоровья: носорог уже не мог стоять, его мышцы и кости разрушались, через кожные трещины на задней правой ноге проникла инфекция, вызвавшая сильное воспаление.

Дочь и внучка носорога Судана также живут в кенийском заповеднике. Надежды на сохранение этого подвида на Земле теперь связаны с технологиями оплодотворения в пробирке.

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvůr Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1