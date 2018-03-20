Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на президентские выборы в России (10)

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В мире | 20 марта 2018 года, 16:16

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo выпустил карикатуру на выборы президента в России. Фотографию страницы журнала опубликовал в своем Facebook галерист Марат Гельман.

Карикатура вышла в номере за 14 марта, то есть за несколько дней до президентских выборов в России.

На ней у Владимира Путина на руке кукла, которая говорит: «Меня зовут Ксения Собчак, антипутинский кандидат на президентских выборах». За спиной у Путина сидит человек со связанными руками и с завязанными глазами, он произносит: «Я — Алексей Навальный, единственный демократ. Не голосуйте!».

18 марта в России прошли выборы главы государства. Явка составила 67,47%. По результатам обработки 99,83 процента бюллетеней, Владимир Путин набрал 76,6% голосов, на втором месте с 11,08% голосов — Павел Грудинин. На третьем — Владимир Жириновский (5,66%).

Источник: tvrain
Комментарии 10
Циля1 час назад
Удивительно, как метко французы в одной карикатуре осветили то, что в Роиссии зовется "выборами".
7
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Вот это оперативность!1 час назад
Только вчера вспоминала, что давненько нам не выкладывали творения этого журнальчика и ву а ля !
За нашими коментами кто-то шпионит ?)))))
7
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Ну это не совсем то59 минут назад
Я вспомнил, как эти лягушатники нарисовали пророка Мухамеда с бомбой в башке, и что было потом.
3
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