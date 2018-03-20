Польша объявила бойкот ЧМ-2018 по футболу в России (34)

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В мире | 20 марта 2018 года, 17:27

Президент Польши Анжей Дуда отказался участвовать в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает RMF 24 со ссылкой на руководителя главы канцелярии президента Кшиштофа Щерского.

«Вчера президент принял решение, что он не будет представлять Польшу на чемпионате мира в России», — заявил он.

20 марта Дуда также заявил, что не намерен поздравлять Владимира Путина с победой на выборах.

Власти Исландии также рассматривают возможность отказа от посещения матчей и других мероприятий футбольного чемпионата мира. При этом министр иностранных дел страны Гудлаугур Тор Тордарсон уточнил, что сборной Исландии по футболу никакие ограничения не коснутся.

Ранее о бойкоте чемпионата мира по футболу в России как реакции на отравление Скрипаля заявили власти Великобритании. Эта мера коснется только чиновников и представителей королевской семьи.

Фото из Flickr

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 34
ринькеВИЧ44 минуты назад
да Идите нахуй пшеки!
4
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Говорят40 минут назад
Бриты намедни посещали братьев поляков ? И , как понимаю, поляки приняли "самостоятельное" решение.)))))
3
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Светлана36 минут назад
Ой, да обрыдались без вас, - главное, чтобы были футбольные команды. А то, что правящее еврочмо со свитой не приедет - так, собственно, это идеальный вариант.
3
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