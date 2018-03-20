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Глава Эстонии Керсти Кальюлайд направила своему российскому коллеге Владимиру Путину поздравление по случаю переизбрания на пост президента России, сообщает ERR.

"Поздравляю вас с переизбранием на пост президента Российской Федерации", - написала Кальюлайд.

"Желаю России и ее народу благополучия и процветания, жду развития добрососедских отношений между нашими странами", - добавила президент Эстонии.

Очередные президентские выборы прошли в России 18 марта. Владимир Путин одержал на них уверенную победу, получив 76% голосов.