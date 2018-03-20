Глава Эстонии поздравила Путина с переизбранием (27)

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В мире | 20 марта 2018 года, 18:12

Глава Эстонии Керсти Кальюлайд направила своему российскому коллеге Владимиру Путину поздравление по случаю переизбрания на пост президента России, сообщает ERR.

"Поздравляю вас с переизбранием на пост президента Российской Федерации", - написала Кальюлайд.

"Желаю России и ее народу благополучия и процветания, жду развития добрососедских отношений между нашими странами", - добавила президент Эстонии.

Лидеры разных стран поздравляют Путина с избранием президентом России. В свою очередь латвийски официальные лица до сих пор не поздравили Путина с победой.

Очередные президентские выборы прошли в России 18 марта. Владимир Путин одержал на них уверенную победу, получив 76% голосов.

Комментарии 27
Светлана3 часа назад
Из всей антироссийской банды медлительные эстонцы опомнились прежде всех.
И сейчас на Путина посыплются "поздравления" остальной евроБратвы, как горох из дырявого мешка.
6
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I.D.3 часа назад
Ну, теперь,после поздравления Трампа, все в очередь будут становиться :))
5
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Ха-ха-ха3 часа назад
А наши то как всегда жиденько обделались.
6
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