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Высланные из Великобритании российские дипломаты покинули российское посольство в Лондоне. В интернете появилось видео автоколонны, выезжающей за пределы диппредставительства. За его бывшими российскими сотрудниками уже прибыл спецборт из Москвы.

Видео отъезда российских дипломатов из посольства в Лондоне опубликовало 20 марта на Youtube агентство RT. На нем видно, как с территории диппредставительства выезжают более десяти микроавтобусов. Сообщается, что они направились в аэропорт.

В лондонский аэропорт Стэнстед прибыл самолет, специально отправленный за высланными дипломатами, передает РИА "Новости".

Из Великобритании, согласно заявлению британского МИД 14 марта, высланы 23 дипломата.

На сборы им была дана неделя. Вместе с членами их семей всего страну покидает 80 человек, среди уезжающих много детей. Некоторые дипломаты везут с собой и домашних питомцев.

Журналисты британских СМИ с самого утра 20 марта собрались рядом с посольством России, чтобы зафиксировать отъезд кортежа. Посол РФ Александр Яковенко лично проводит уезжающих сотрудников посольства, в аэропорту он, как ожидается, выступит с небольшой речью.

Отношения России и Великобритании резко обострились после отравления 4 марта нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они оба находятся в коме в больнице в Солсбери в критическом, но стабильном состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены веществом, разработанным в рамках программы "Новичок" в России.

Российская сторона все обвинения отрицает, а после решения Британи о высылке дипломатов объявила об ответных мерах - высылке 23 британцев, закрытии генконсульства Британии в Санкт-Петербурге и упразднении Британского совета в Москве.