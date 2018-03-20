Грибаускайте не планирует поздравлять Путина с победой на выборах
В мире | 20 марта 2018 года, 20:16
Президент Литвы Даля Грибаускайте не намерена направлять поздравление с победой на президентских выборах Владимиру Путину. Об этом сообщили BNS в пресс-службе литовского президента.
"Пока Россия не демонстрирует уважения к принципам международного права и пренебрегает правами и интересами других стран, от поздравлений мы воздерживаемся", — приводит сообщение пресс-службы 15min.lt.
Ранее стало известно, что польский президент Анджей Дуда не будет поздравлять Путина с победой на выборах.
Латвийски официальные лица также не поздравили Путина с победой на выборах.
18 марта по всей территории России и за её пределами прошли президентские выборы.
Как сообщалось, после обработки 99,94% протоколов Путин побеждает на выборах с результатом 76,68%.
Источник: Russia Today