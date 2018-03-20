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Президент Литвы Даля Грибаускайте не намерена направлять поздравление с победой на президентских выборах Владимиру Путину. Об этом сообщили BNS в пресс-службе литовского президента.

"Пока Россия не демонстрирует уважения к принципам международного права и пренебрегает правами и интересами других стран, от поздравлений мы воздерживаемся", — приводит сообщение пресс-службы 15min.lt.

Ранее стало известно, что польский президент Анджей Дуда не будет поздравлять Путина с победой на выборах.

Латвийски официальные лица также не поздравили Путина с победой на выборах.

18 марта по всей территории России и за её пределами прошли президентские выборы.

Как сообщалось, после обработки 99,94% протоколов Путин побеждает на выборах с результатом 76,68%.