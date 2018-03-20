Трамп созвонился с Путиным и поздравил его с победой (20)

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В мире | 20 марта 2018 года, 19:24

Президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с переизбранием на очередной срок. В ходе беседы, которая состоялась по инициативе американской стороны, лидеры обсудили, в том числе, возможность встречи на высшем уровне.

"У нас был очень хороший разговор, и я думаю, что, вероятно, мы встретимся в не самом отдаленном будущем", - заявил Трамп, фрагменты выступления которого показало американское телевидение.

Трамп пояснил, что в ходе встречи с президентом России хотел бы обсудить "гонку вооружений", которая, по его словам, "выходит из-под контроля". В то же время, говоря о вооружении, Трамп отметил, что США в любом случае "не позволят никому обладать чем-то даже близко похожим не то, что есть у США".

Также Трамп готов обсудить с Путиным Сирию, Украину и Северную Корею.

Как сообщалось, по словам представителя Белого дома Хогана Гидли, президент США не намеревался поздравлять российского коллегус победой на выборах. В его расписании не запланирован телефонный звонок по этому случаю.

Из стран Балтии, Путина поздравила только глава Эстонии.

Источник: www.interfax.ru
Комментарии 20
Ж49 минут назад
Завтра,в Латвии,будет траур,или кто-то,из нациков выпрыгнет,из окна
3
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Реалист41 минуту назад
Трамп решил доказать своим однопартийцам. , что он большой мальчик и делает то , что считает нужным ! Молодец ! Завтра могут быть новые обвинения ему , но это будет завтра , а сегодня - он герой.
1
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YR47 минут назад
Что и следовало ожидать. А Латвийский президент еще думает поздравлять или нет.
2
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