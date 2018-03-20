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Президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с переизбранием на очередной срок. В ходе беседы, которая состоялась по инициативе американской стороны, лидеры обсудили, в том числе, возможность встречи на высшем уровне.

"У нас был очень хороший разговор, и я думаю, что, вероятно, мы встретимся в не самом отдаленном будущем", - заявил Трамп, фрагменты выступления которого показало американское телевидение.

Трамп пояснил, что в ходе встречи с президентом России хотел бы обсудить "гонку вооружений", которая, по его словам, "выходит из-под контроля". В то же время, говоря о вооружении, Трамп отметил, что США в любом случае "не позволят никому обладать чем-то даже близко похожим не то, что есть у США".

Также Трамп готов обсудить с Путиным Сирию, Украину и Северную Корею.

Как сообщалось, по словам представителя Белого дома Хогана Гидли, президент США не намеревался поздравлять российского коллегус победой на выборах. В его расписании не запланирован телефонный звонок по этому случаю.

Из стран Балтии, Путина поздравила только глава Эстонии.