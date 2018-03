В мире |

Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах РФ. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Юнкер только что написал письмо Владимиру Путину, поздравив его с победой на президентских выборах", - сказал он.

"Я всегда выступал за то, что позитивные отношения между Евросоюзом и Россией критически важны для безопасности нашего континента", - процитировал Схинас письмо Юнкера в адрес Путина. По его словам, глава ЕК пожелал президенту Путину всяческих успехов на его посту.

Сообщение о поздравлении Путина Юнкер разместил также в соцсети Twitter.

Congratulations on your re-election, President #Putin. I have always argued that positive relations between the #EU and #Russia are crucial to the #security of our continent. Our objective should be to re-establish a cooperative pan-European security order. pic.twitter.com/PiEGg56DBN