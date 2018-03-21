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Исполнительный директор и основатель Facebook Марк Цукерберг потерял 4,9 миллиарда долларов на падении акций компании в понедельник, 19 марта. Об этом сообщает Bloomberg.

Акции Facebook упали на семь процентов после появления информации о том, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica смогла собрать личные данные более 50 миллионов пользователей соцсети без их ведома и на основе этого создать алгоритм анализа политических предпочтений американцев.

Состояние Цукерберга сократилось до 70,4 миллиарда долларов. Согласно рейтингу богатейших людей планеты по версии Bloomberg, после падения акций Facebook он потерял одну позицию в рейтинге миллиардеров, опустившись на пятое место — его обогнал основатель Inditex (материнской компании Zara) Амансио Ортега. Их опережают основатель Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс и американский инвестор Уоррен Баффет.

По данным The New York Times, Cambridge Analytica разработала мобильное приложение, которое собирало личные данные пользователей соцсети. По утверждению газеты, информация в дальнейшем была использована для составления психологических портретов потенциальных избирателей и позволяла создавать рекламу для предвыборной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа. В Facebook заявили, что не были осведомлены об этом — 16 марта компания заблокировала доступ Cambridge Analytica к своим серверам.