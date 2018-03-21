В мире |

По меньшей мере один человек пострадал в результате взрыва, прогремевшего на юге Остина, столицы штата Техас. Это уже шестой за три недели взрыв в Техасе, в результате которых погибли два человека.

Полиция и ФБР считают инциденты связанными между собой, но пока не могут найти изготовителя самодельных взрывных устройств.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что взрывы в Техасе - дело рук "больных людей", и пообещал найти преступника.

"Эти взрывы в Остине ужасны, - сказал Трамп. - Это явно очень, очень больной человек - или, может, люди. Но мы доберемся до сути".

Новый инцидент произошел в магазине благотворительной организации Goodwill. Пострадавший - мужчина 30 с небольшим лет - доставлен в больницу с "потенциально серьезными, но не угрожающими жизни" ранениями.

Позже полиция Остина сообщила, что в магазине сработала не бомба, а "зажигательное устройство", и на данный момент пока нет оснований связывать этот инцидент с предыдущими взрывами.

Ранее во вторник взрывное устройство сработало на складе фирмы грузоперевозок FedEx в городе Шерц, в ста километрах от Остина, на сортировочном конвейере.

Посылка с бомбой была отправлена на частный адрес в Остине с другого частного адреса в том же городе. Адрес, на который был отправлен пакет, в полиции не называют.

Этот случай стал очередным инцидентом с похожим сценарием: неизвестные отправляют бомбы в посылках на частные адреса. В результате двое жителей города погибли, еще шестеро получили ранения.