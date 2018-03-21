Девочка-подросток открыла стрельбу по ученикам в курганской школе
В мире | 21 марта 2018 года, 11:25
В одной из школ курганского города Шадринска 13-летняя девочка открыла стрельбу из пневматического пистолета, в результате которой пострадали учащиеся учебного заведения. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на управление МВД по области.
"По предварительной информации, синяки и ссадины получили семь учащихся. В настоящее время в школе работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства и причины произошедшего", — говорится в заявлении ведомства.
В начале этого года в двух российских регионах произошли нападения подростков на своих одноклассников в школе.
Фото из Flickr
Источник: Газета.ru