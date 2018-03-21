Девочка-подросток открыла стрельбу по ученикам в российской школе (1)
В мире | 21 марта 2018 года, 11:25
В России ученица 7-го класса начала стрельбу по своим одноклассникам из пневматического пистолета. Известно о семерых пострадавших в одной из курганских школ. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на управление МВД.
"По предварительной информации, синяки и ссадины получили семь учащихся. В настоящее время в школе работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства и причины произошедшего", — говорится в заявлении ведомства.
В начале этого года в двух российских регионах произошли нападения подростков на своих одноклассников в школе.
Фото из Flickr
Источник: Газета.ru
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