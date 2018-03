В мире |

20 марта президент США Дональд Трамп позвонил избранному (и действующему) президенту России Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах. В разговоре, которого журналисты ждали почти два дня, два президента обсудили "развитие практического взаимодействия", пишет Tjournal.

Издание The Washington Post сообщило, что в этот день в брифинге Трампа присутствовали бумаги с рекомендациями по национальной безопасности, в том числе — по звонку в Москву. На этом документе находилась надпись заглавными буквами — DO NOT CONGRATULATE ("НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ").

Звонок Трампа Путину с поздравлениям вызвал возмущение среди американских политиков. Сенатор от Аризоны Джон Маккейн — бывший кандидат в президенты от Республиканцев и активный противник Трампа — заявил, что "лидерство свободным миром — это не звонки диктаторам и поздравления с победой на притворных выборах".

