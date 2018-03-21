Трампу перед звонком Путину принесли бумаги с надписью "НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ" (4)

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В мире | 21 марта 2018 года, 11:38

20 марта президент США Дональд Трамп позвонил избранному (и действующему) президенту России Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах. В разговоре, которого журналисты ждали почти два дня, два президента обсудили "развитие практического взаимодействия", пишет Tjournal.

Издание The Washington Post сообщило, что в этот день в брифинге Трампа присутствовали бумаги с рекомендациями по национальной безопасности, в том числе — по звонку в Москву. На этом документе находилась надпись заглавными буквами — DO NOT CONGRATULATE ("НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ").

Звонок Трампа Путину с поздравлениям вызвал возмущение среди американских политиков. Сенатор от Аризоны Джон Маккейн — бывший кандидат в президенты от Республиканцев и активный противник Трампа — заявил, что "лидерство свободным миром — это не звонки диктаторам и поздравления с победой на притворных выборах".

Фото из Flickr

Комментарии 4
Вот там чьи худые черти...14 минуты назад
...бермудят воду на пруду!
Маккейн, дружок Нилки Ушакова.
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А как же6 минут назад
Установленный международный дипломатический этикет и протокол?, а где простое человеческое уважение???? Ладно Маккейн, он отмороженный после того, как сбили и как он попал в плен, а президент же самое первое лицо....
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Светлана17 минут назад
Неее, ну чисто дети! "Не поздравлять! " Это не политики высокого уровня, это инфантилы. Сопляки беспортошные.
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