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Американский предприниматель и соучредитель WhatsApp Брайан Актон призвал пользователей удалить аккаунты Facebook. Об этом он написал в твиттере.

В посте он заявил, что пришло время удалить Facebook. Актон и его соучредитель продали мессенджер WhatsApp компании Марка Цукерберга в 2014 году. Публикация появилась, после того как стало известно, что работавшая на президента США Дональда Трампа компания Cambridge Analytica похитила данные более 50 млн пользователей Facebook.

Ранее сообщалось, что федеральная торговая комиссия США начала проверку Facebook на предмет того, не нарушила ли социальная сеть правила использования персональных данных.

Фото из Flickr