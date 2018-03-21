Раскрыты ключевые темы беседы Путина и Трамп (4)

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В мире | 21 марта 2018 года, 13:15

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора выразили заинтересованность в личной встрече для обсуждения ряда вопросов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, лидеры двух стран в ходе вчерашнего телефонного разговора говорили о том, что количество существующих вопросов на повестке дня, главным образом проблемных, конечно, диктует необходимость осуществления такого контакта и проведения саммита. Понимание этой необходимости было подтверждено обоими лидерами", — сказал Песков в ответ на вопрос о сроках проведения российско-американского саммита с участием лидеров двух стран.

Представитель Кремля также отметил, что Путин и его американский коллега обсуждали идею саммита США и КНДР, но речи о том, чтобы Москва предоставила площадку для этой встречи, не заходило. Песков добавил, что в целом разговор президентов "был конструктивный и деловой, предметный".

Президенты пообщались во вторник, 20 марта, по инициативе американской стороны. Они высказались за развитие взаимодействия, в том числе в вопросах борьбы с международным терроризмом. Кроме того, в начале разговора Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах.

Эта инициатива Трампа вызвала волну негодования в политической среде. Так, сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что "американский президент не ведет за собой свободный мир, поздравляя диктаторов, выигравших фальшивые выборы".

Источник: lenta.ru

Комментарии 4
Светлана1 час назад
Эта инициатива Трампа вызвала волну негодования в политической среде. Так, сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что "американский президент не ведет за собой свободный мир, поздравляя диктаторов, выигравших фальшивые выборы".

Негодование Джона Маккейна и впрямь велико. Он уже мечтал, как задерет России в лице Ксюши юбку, и.....и сделает с ней то же, что и с Латвией.
А тут такой облом!
6
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Patriot1 час назад
Protams, ka Kremlim sak beigties nauda un tik daudz naudas ieguldit aizsardzibas sfera vini vairak nevar, tapec ari megina pierunat Trampu uz kaut kadu vienosanos. Tacu skaidrs ari tas, ka lidz ko Kremlis atklat savaks naudu, sekos nakamais uzbrukums, un loti iespejams, ka musu regiona. Kremlim un Putinam ticet nedrikst, ceru ka Pompeo to Trampam izskaidroja.
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опять1 час назад
вылез, туалетный ёршик? какой долг у латвии и как она намерена его погашать? или тебя эти воросы не волнуют?
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