Раскрыты ключевые темы беседы Путина и Трамп (4)
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора выразили заинтересованность в личной встрече для обсуждения ряда вопросов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Действительно, лидеры двух стран в ходе вчерашнего телефонного разговора говорили о том, что количество существующих вопросов на повестке дня, главным образом проблемных, конечно, диктует необходимость осуществления такого контакта и проведения саммита. Понимание этой необходимости было подтверждено обоими лидерами", — сказал Песков в ответ на вопрос о сроках проведения российско-американского саммита с участием лидеров двух стран.
Представитель Кремля также отметил, что Путин и его американский коллега обсуждали идею саммита США и КНДР, но речи о том, чтобы Москва предоставила площадку для этой встречи, не заходило. Песков добавил, что в целом разговор президентов "был конструктивный и деловой, предметный".
Президенты пообщались во вторник, 20 марта, по инициативе американской стороны. Они высказались за развитие взаимодействия, в том числе в вопросах борьбы с международным терроризмом. Кроме того, в начале разговора Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах.
Эта инициатива Трампа вызвала волну негодования в политической среде. Так, сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что "американский президент не ведет за собой свободный мир, поздравляя диктаторов, выигравших фальшивые выборы".
Источник: lenta.ru
Негодование Джона Маккейна и впрямь велико. Он уже мечтал, как задерет России в лице Ксюши юбку, и.....и сделает с ней то же, что и с Латвией.
А тут такой облом!