В мире |

Бывший президент Франции Николя Саркози, заключенный 20 марта под стражу для проведения допроса по делу о незаконном финансировании Ливией его предвыборной кампании 2007 года, вернулся в Нантер на следующий день, в среду, для продолжения дачи показаний, сообщает AFP.

Ночь Саркози провел дома, в 16-м округе Парижа. По данным агентства, автомобиль экс-президента Франции около 8:00 прибыл в Нантер, где расположен офис Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями.

Согласно местным законам, задержание Саркози может продлиться 48 часов, после чего ему либо предъявят обвинения, либо выпустят без предъявления обвинений.

Николя Саркози был задержан и препровожден на допрос вчера вместе с одним из ближайших помощников — Брисом Ортефе, занимавшим во времена его президентства ряд ключевых министерских постов.

Саркози уже задерживали на длительный срок для дачи показаний по подозрению о нелегальном финансировании его предвыборной кампании 2007 года владелицей корпорации L'Oreal Лилиан Беттанкур. По данному делу подозрения с него были сняты в дальнейшем.

Источник: life.ru