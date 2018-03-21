Питон обвил ногу справляющего нужду подростка (2)

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В мире | 21 марта 2018 года, 15:17

В Австралии на подростка в туалете напал питон. Об этом сообщил новостной портал ABC News.

Инцидент произошел в прибрежном районе Саншайн-Кост в понедельник 19 марта. 17-летний юноша вечером отправился по нужде, и когда присел на унитаз, почувствовал, что его ногу обвивает что-то холодное. Он опустил глаза и обнаружил большую змею.

Ему удалось освободиться, ударив по питону свободной ногой, он выбежал из туалета и запер там змею. Укусить его она не успела.

Мать юноши попыталась прогнать 1,8-метрового питона самостоятельно, но змея вела себя очень враждебно. Прибывший на место змеелов признал, что это одно из самых агрессивных пресмыкающихся за всю его практику.

Историк: lenta.ru

Комментарии 2
..1 час назад
на нашего патриота похож
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Nitj1 час назад
Takaja vot nužda.
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