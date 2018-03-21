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В Великобритании проводятся эксперименты с химоружием, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны РФ Игорь Кириллов.

По его словам, разработкой и исследованием отравляющих веществ занимается лаборатория Портон-Даун, расположенная "по счастливой случайности" в нескольких километрах от Солсбери. "Общеизвестным фактом является, и признанным в 2006 году правительством Великобритании, проведение страной экспериментов на Рональде Мэдисоне и 360 иных гражданах с целью изучения боевого действия отравляющего вещества зарин на человека", — сказал Кириллов.

Он отметил, что Портон-Даун — сверхсекретный объект, который официально занимается утилизацией старых образцов, а также проведением экспериментов под предлогом выработки защитных мер от воздействия химического и биологического оружия.

"В свете последних новостей о выделении правительством Великобритании около пятидесяти миллионов фунтов стерлингов данной лаборатории, не собираются ли портон-даунские ученые уничтожать тот самый "Новичок", о котором они трезвонят?" — добавил Кириллов.

В понедельник в Великобританию прибыли эксперты ОЗХО, они встретятся с руководством лаборатории в Портон-Дауне и с представителями Скотланд-Ярда, чтобы обсудить процесс передачи образцов вещества, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь.