Россия уличила Британию в проведении экспериментов с химоружием (3)

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В мире | 21 марта 2018 года, 21:04

В Великобритании проводятся эксперименты с химоружием, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны РФ Игорь Кириллов.

По его словам, разработкой и исследованием отравляющих веществ занимается лаборатория Портон-Даун, расположенная "по счастливой случайности" в нескольких километрах от Солсбери. "Общеизвестным фактом является, и признанным в 2006 году правительством Великобритании, проведение страной экспериментов на Рональде Мэдисоне и 360 иных гражданах с целью изучения боевого действия отравляющего вещества зарин на человека", — сказал Кириллов.

Он отметил, что Портон-Даун — сверхсекретный объект, который официально занимается утилизацией старых образцов, а также проведением экспериментов под предлогом выработки защитных мер от воздействия химического и биологического оружия.

"В свете последних новостей о выделении правительством Великобритании около пятидесяти миллионов фунтов стерлингов данной лаборатории, не собираются ли портон-даунские ученые уничтожать тот самый "Новичок", о котором они трезвонят?" — добавил Кириллов.

В понедельник в Великобританию прибыли эксперты ОЗХО, они встретятся с руководством лаборатории в Портон-Дауне и с представителями Скотланд-Ярда, чтобы обсудить процесс передачи образцов вещества, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь.

Источник: РИА Новости
Комментарии 3
Патриот 1 час назад
Да не надо ни чего доказывать! Газ им надо перекрыть и Бротания станет нищей как Парагвай!
3
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Alex13 минуты назад
Очень закрытые похожие объекты США уже давно находятся в Грузии,на Украине ...То есть эти виды "оружия" разрабатываются ,с ними работают,и находятся они рядом с границей России .Не очень удивлюсь ,если влюблённые в американских "друзей" латыши разрешат им разместить такую "лабораторию" в Латвии ...
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Patriot59 минут назад
Kas vispar Krievijai pasaule tic?
11
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