Основатель крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг признал, что компания Cambridge Analytica, которая работала над кампанией президента США Дональда Трампа, обнаружила уязвимость в защите соцсети и некорректно воспользовалась личными данными пользователей. Об этом он рассказал в интервью CNN.

Facebook CEO Mark Zuckerberg will face questions in an exclusive TV interview with @LaurieSegallCNN that will air on @AC360 tonight, 9pET https://t.co/p3rcZZr4Ji pic.twitter.com/fCYhpQEXX8