В мире |

Сборная Англии по футболу намерена привезти на Чемпионат мира в России своих поваров и еду. Как пишет The Sun, такие меры будут предприняты в связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором британская сторона обвиняет российские власти.

Источники в Футбольной ассоциации Англии утверждают, что за неделю до прибытия игроков сборной на ЧМ-2018 в Россию будет отправлена команда шеф-поваров, чтобы проверить продукты питания, которые будут поставляться на их тренировочную базу в Финском заливе: "Вся используемая пища будет проверена и проверена строго. Главное, чтобы перед матчами игроки не испытывали проблем. Команда получит огромное количество курицы, макарон, рыб и другое, поэтому качество еды должно быть на высоком уровне".

При этом чай, шоколад, соусы и ряд других продуктов англичане привезут с собой, утверждают источники.

Напомним, британский премьер Тереза Мэй ранее заявила, что высокопоставленные чиновники Великобритании и члены британской королевской семьи не поедут на ЧМ-2018 по футболу, который состоится в России летом.

Вслед за этим президент Польши Анжей Дуда отказался участвовать в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России. Власти Исландии также рассматривают возможность отказа от посещения матчей и других мероприятий футбольного чемпионата мира.

Фото из Flickr