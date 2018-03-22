СМИ отзывают своих журналистов из Госдумы России из-за домогательств (7)

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В мире | 22 марта 2018 года, 09:46

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов написал в своем телеграм-канале, что радиостанция отзовет своих журналистов из Государственной Думы России.

Об аналогичном шаге объявили медиахолдинг РБК, RTVI и телеканал "Дождь".

Таким образом СМИ отреагировали на решение российской комиссии по этике в ответ на жалобы журналисток, которые обвинили главу комитета Госдумы России по международным делам Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах.

"Комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм", — заявил по итогам заседания глава комиссии по этике Отари Аршба, назвав действия журналисток целенаправленными и спланированными.

Обвинения в адрес российского депутата Леонида Слуцкого выдвинули, в числе прочих, корреспондентка Русской службы BBC Фарида Рустамова и продюсер "Дождя" Дарья Жук.

Фото из Flickr

Источник: Newsru.com
Комментарии 7
Патриот 43 минуты назад
Нет, ну это полный пипец! Шакалы подхватили вой Британии. В Сибирь таких Венедиктовых на лесоповал!
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Sedna37 минут назад
СМИ отзывают своих журналистов из Госдумы-----------------------------

"Эхо Москвы" - это СМИ? :)))
Новый анекдот, надо кому-то рассказать, вместе похохочем. :)))
3
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???24 минуты назад
Ну и как они теперь будут освещать работу Госдумы, не бывая там? Не беря живых интервью? Со слов западных СМИ?
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