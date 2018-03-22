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Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов написал в своем телеграм-канале, что радиостанция отзовет своих журналистов из Государственной Думы России.

Об аналогичном шаге объявили медиахолдинг РБК, RTVI и телеканал "Дождь".

Таким образом СМИ отреагировали на решение российской комиссии по этике в ответ на жалобы журналисток, которые обвинили главу комитета Госдумы России по международным делам Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах.

"Комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм", — заявил по итогам заседания глава комиссии по этике Отари Аршба, назвав действия журналисток целенаправленными и спланированными.

Обвинения в адрес российского депутата Леонида Слуцкого выдвинули, в числе прочих, корреспондентка Русской службы BBC Фарида Рустамова и продюсер "Дождя" Дарья Жук.

Фото из Flickr