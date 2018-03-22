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Акционеры компании Tesla проголосовали за то, чтобы повысить ежегодные выплаты CEO компании Илону Маску до 2,6 млрд долларов. До сих пор ни один наемный менеджер столько не получал, сообщает РБК.

Как сообщает Bloomberg, акционеры Tesla, рассчитывающей быть частью крупнейшей в мире компании по производству электромобилей и солнечных батарей, большинством голосов согласились платить Маску 2,6 млрд долларов в год — больше, чем кому-либо из наемных менеджеров в мире.

За решение проголосовали 73% участников собрания акционеров. За не выступили те владельцы акций, которые по работе зависят от Маска или его брата Кимбала, входящего в совет директоров Tesla.

Маск помимо Tesla занимается проектом разработки ракеты для полетов на Марс, а также стартапом Neuralink, целью которого является создание искусственного интеллекта. В прошлом месяце Маск заявлял, что в случае появления надежного преемника он покинет пост руководителя Tesla и сосредоточится на других проектах.

Однако акционеры, как отмечает Bloomberg, посчитали, что большая зарплата побудит Маска не только остаться, но и сосредоточить внимание на основной сфере деятельности, тем более что выплата рекордной зарплаты до 2028 года увязывается с целым рядом амбициозных задач, о которых говорил сам Маск. При этом четкого понимания, как их решать, у акционеров нет.

Фото из Flickr