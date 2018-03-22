Цукерберг: Facebook опять используют для вмешательства в выборы (2)
В мире | 22 марта 2018 года, 11:24
Основатель крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг уверен, что "кто-то попытается" вновь использовать Facebook для вмешательства в новые выборы США. Об этом сообщает CNN.
"Я уверен, что будет вторая версия того, что было в 2016 году. Они работают над этим. В этот раз будет использована какая-та новая тактика", — заявил Цукерберг.
По его словам, руководители Facebook "имеют некоторое представление о том, что необходимо сделать перед этим".
Ранее Цукерберг признал, что компания Cambridge Analytica, которая работала над кампанией президента США Дональда Трампа, обнаружила уязвимость в защите соцсети и некорректно воспользовалась личными данными пользователей.
Фото из Flickr
Источник: Газета.ru
Всегда и везде невиноватый цукерман пытается доказать, что он не сын полка цру и фбр.
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3a oдну нoчь бpocить кypить нaвceгда? Лeгкo, нo eсть тoлько oдин мeтoд - http://bit.do/bezsigatet - вылeчит дaжe зaядлых кyрильщикoв! Я kypил 23 гoдa пo пaчкe вдeнь, но бросил без усилий за 1 день!
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