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Компания Google в течение ближайших двух лет намерена вложить 10 миллионов долларов в поддержку медиаграмотности. В частности, компания, владеющая видеохостингом YouTube, будет сотрудничать с детскими образовательными каналами, которым предстоит научить юных пользователей распознавать фейковые новости и отличать их от реальных фактов. Об этом плане Google пишет издание Polygon.

В новом проекте примут участие крупные каналы asapSCIENCE и Smarter Every Day, число подписчиков которых составляет 7 и 5,5 млн соответственно. Первые ролики в рамках проекта планируется выпустить в ближайшие месяцы, а при желании к программе сервиса могут присоединиться и другие каналы, посвященные образованию и новостям.

Одной из причин создания программы стал ролик о школьнике, выжившем во время стрельбы во Флориде, пишет TJ. Многие пользователи назвали видео постановочным, а самого юношу сочли актером. Ролик попал в тренды YouTube, и сервису пришлось удалить его вручную.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о планах YouTube использовать материалы "Википедии" - видеохостинг намерен размещать фрагменты статей энциклопедии и ссылки на них под роликами, посвященными популярным теориям заговора. Вскоре выяснилось, что руководство YouTube не посвятило в свои планы управляющий "Википедией" фонд "Викимедиа", что вызвало критику со стороны активных участников сообщества редакторов "Википедии".

Фото из Flickr