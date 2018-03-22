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Интернет-магазин Asos выпустил партию пакетов из 17 тысяч с опечаткой. Вместо слова online на них напечатали onilne. Компания решила не отзывать пакеты, а назвать их "лимитированной коллекцией", пишет Metro.co.uk.

"Окей, мы, кажется, напечатали 17 тысяч пакетов с ошибкой. Мы назовём это лимитированной коллекцией"

В Твиттере с юмором восприняли реакцию компании на ошибку.

"Мне это очень нравится. Если вы ошиблись, оберните это в свою пользу"

"Такое случается! Это напомнило мне про ошибку в местном магазине. Интересно, кто-нибудь еще заметил?"

"Я только что проверила пакеты из покупки, которую я получила сегодня. Они без опечаток. Я требую полного возмещения"

Некоторые также напомнили о разрушительном влиянии пластиковых пакетов на окружающую среду.

Фото из Facebook