Интернет-магазин Asos выпустил партию пакетов из 17 тысяч с опечаткой. Вместо слова online на них напечатали onilne. Компания решила не отзывать пакеты, а назвать их "лимитированной коллекцией", пишет Metro.co.uk.

Ok, so we *may* have printed 17,000 bags with a typo. We’re calling it a limited edition. pic.twitter.com/wTpKNid4V5