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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко задержана в центре Киева спустя несколько минут после того, как парламент принял решение о лишении ее депутатской неприкосновенности и дал согласие на ее арест.

"Предлагаю вам пройти со мной в управление СБУ по Киеву и Киевской области для оформления протокола о задержании и применения к вам мероприятий, предусмотренных законами Украины", - предложил следователь Савченко, вручая ей памятку подозреваемого лица. После этого группа правоохранителей отвела ее в здание СБУ. На вопросы журналистов Савченко отвечать отказалась.

Решение об избрании ей меры пресечения должен принять суд. Как ожидается, он состоится в течение трех дней.

Савченко обвиняют сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: из текста, подготовленного в генпрокуратуре, следует, что она собиралась устроить госпереворот и захватить власть в стране, готовила покушение на жизнь президента, депутатов и членов правительства, планировала теракт в стенах Верховной рады.

Кроме того, Надежду Савченко обвиняют в содействии террористической организации - таковой украинские правоохранители называют самопровозглашенную "Донецкую народную республику", а также в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

За решение об аресте Савченко проголосовали 268 депутатов, против - 10, шестеро воздержались. Еще 55 парламентариев не участвовали в голосовании.

Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

В четверг Савченко сообщила на заседании регламентного комитета, что считает военный путч гуманным и бескровным способом смены власти.