Финляндия готова провести встречу Путина и Трампа (4)

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В мире | 22 марта 2018 года, 15:21

Финляндия выразила готовность провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но в настоящее время вопрос не стоит на повестке дня, передает РИА «Новости».

«Финляндия будет очень рада предоставить данную возможность, когда это необходимо. Но этот вопрос не находится на повестке дня», — сообщили в канцелярии финского президента Саули Ниинистё.

Ранее Ниинистё заявил, что Путин и Трамп должны сами хотеть встретиться.

Источник: Газета.ru
Комментарии 4
Ж1 час назад
А у нас,все умы,только ждут команды,и жуют сопли.А ещё русофобят,в своё удовольствие,не замечая,что сами себе приговор подписывают.
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Рижанин1 час назад
Если бы встреча Трампа и Путина произошла в Риге престиж нашей страны, а главное её реальное влияние больше бы не нужно было ставить под сомнение.

Удивительно как никому у нас не приходит в голову это идея
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ага1 час назад
лотышня и так от страха трясётся, что есть где-то Путин. А если он сюда приедет, то вони будет от обосрaвшихся похлеще химической атаки
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