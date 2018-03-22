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Финляндия выразила готовность провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но в настоящее время вопрос не стоит на повестке дня, передает РИА «Новости».

«Финляндия будет очень рада предоставить данную возможность, когда это необходимо. Но этот вопрос не находится на повестке дня», — сообщили в канцелярии финского президента Саули Ниинистё.

Ранее Ниинистё заявил, что Путин и Трамп должны сами хотеть встретиться.